Kim Jong-un pretende ‘acelerar’ preparativos de guerra; entenda

O líder da Coreia do Norte revelou em reunião que considera a situação política e militar na Península Coreana ‘grave’ devido às ações dos Estados Unidos

A resposta da Coreia do Norte , compartilhada pela agência de notícias oficial KCNA, chega há cerca de duas semanas de uma declaração do governo norte-americano. O conteúdo reafirmou a aliança entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos .

O líder norte-coreano Kim Jong-un ordenou durante reunião do Partido dos Trabalhadores da Coreia na quarta-feira, 27, que os setores industrial, militar e de armas nucleares do país acelerassem preparativos para guerra.

“Qualquer ataque nuclear da Coreia do Norte contra os Estados Unidos ou os seus aliados é inaceitável e resultará no fim do regime de Kim”, destacou o informe à imprensa norte-americana.

Coreia do Norte não é um destino recomendado pelos Estados Unidos

No portal do Departamento de Estado, os norte-americanos consideram a República Popular Democrática da Coreia, conhecida por Coreia do Norte, como “Nível 4: Não Viaje”.

“Não viaje para a Coreia do Norte devido ao sério risco contínuo de prisão e detenção de longo prazo de cidadãos dos EUA”, destaca o espaço.