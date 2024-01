Julgamento de ex-diretor da Volkswagen por caso 'Dieselgate' será retomado

O escândalo do Dieselgate eclodiu em 2015, quando a principal fabricante de automóveis alemã admitiu ter adulterado 11 milhões de veículos para que registrassem níveis de emissões de óxido de nitrogênio inferiores aos reais.

Mas o diretor-geral da época foi dispensado deste histórico julgamento por motivos médicos em 2021.

No mesmo ano, o tribunal de Brunswick retirou provisoriamente a acusação de manipulação de mercado, estabelecendo que as penalidades que poderiam ser geradas seriam "insignificantes" em comparação com as potenciais penas no caso de fraude.

Como Winterkorn não pôde ser ouvido no julgamento por fraude, a promotoria decidiu reabrir o processo por manipulação de mercado. O resultado do segundo caso pode "ter um impacto" no primeiro, além de uma possível punição, de acordo com o comunicado.

Ainda não foi marcada a data de início do julgamento por manipulação de mercado, indicou o tribunal.