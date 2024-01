Israel intensifica ofensiva em Gaza, onde ONU alerta para 'fome e desesperança'

O Exército israelense não deu trégua, nesta quinta-feira (28), em sua ofensiva implacável contra o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza, onde "a fome e a desesperança" se agravam, segundo a ONU, após mais de dois meses e meio de guerra. O Exército de Israel informou ter mobilizado um batalhão adicional em Khan Yunis, cidade natal de Yahya Sinwar, líder do Hamas em Gaza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, correspondentes da AFP reportaram fortes bombardeios nesta cidade do sul do território palestino, onde está parte significativa do 1,9 milhão de residentes de Gaza deslocados pela guerra.

Os bombardeios deixaram ao menos dez mortos perto do hospital Al Amal nesta cidade, segundo a organização Crescente Vermelho Palestino. Cerca de 14.000 pessoas estão refugiadas na área. O Ministério da Saúde do pequeno território, governado pelo Hamas desde 2007, anunciou nesta quinta-feira que 210 pessoas, "incluindo famílias inteiras", morreram nos bombardeios israelenses nas últimas 24 horas. No total, 21.320 pessoas, a maioria delas mulheres e menores de idade, morreram em Gaza desde o início das operações militares israelenses, segundo a mesma fonte. Israel prometeu manter sua ofensiva para destruir o Hamas em resposta ao ataque sangrento do grupo islamista em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais. O movimento palestino também capturou cerca de 250 reféns, 129 dos quais continuam cativos, segundo Israel. O ministério da Saúde de Gaza também informou sobre bombardeios com vítimas fatais em Nuseirat e Deir al Balah, no centro do território. As forças armadas israelenses divulgaram imagens de soldados avançando nos túneis escavados, segundo elas, pela organização islamista perto do hospital pediátrico Al Rantisi, no oeste da Cidade de Gaza.

Desde que Israel impôs um cerco total a Gaza, em 9 de outubro, seus moradores sofrem com escassez de comida, água, combustível e medicamentos.

A população de Gaza está em "grave perigo", advertiu na quarta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS). "A fome e a desesperança" se acentuam neste território, denunciou a agência sanitária da ONU. Segundo as Nações Unidas, 85% dos habitantes foram deslocados pela guerra.