Israel bombardeia arredores da capital síria (imprensa estatal)

Israel lançou centenas de ataques aéreos contra seu vizinho do norte desde o início da guerra civil síria, em 2011, em sua maioria contra as forças apoiadas pelo Irã e do Hezbollah libanês, assim como postos do exército sírio.

Os ataques foram intensificados após 7 de outubro, quando teve início a guerra contra o grupo islamista palestino Hamas, um aliado do Hezbollah.

aya/adm/hj/sag/atm/mvv/lb