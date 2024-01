Hotel de luxo de Biarritz demite chef por 'trote humilhante'

O Ministério Público de Bayonne informou à AFP que foi aberta uma investigação preliminar sobre a cena violenta no Hotel Palace, feita na presença do chef Aurélien Largeau, de 31 anos, e da sua equipe de cozinha.

As imagens dos acontecimentos foram gravadas e divulgadas nas redes sociais pelos próprios cozinheiros, antes de serem apagadas.

O restaurante do Palace Hotel, com cinco estrelas, é administrado desde 2020 por Largeau, condecorado com uma estrela Michelin.

"A direção do Palace Hotel está ciente do preocupante incidente nas instalações do hotel e do qual circularam imagens", disse à AFP um funcionário da multinacional americana Hyatt.

O chef Aurélien Largeau negou "formalmente as acusações" contra ele e destacou que está preparando sua defesa com seus advogados.

Questionada sobre o caso, a Prefeitura de Biarritz, principal acionista do luxuoso hotel, preferiu não comentar sobre o assunto.