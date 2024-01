Forças curdas anunciam ter matado alto dirigente do EI na Síria

As Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos combatentes curdos, anunciaram, nesta quinta-feira (28), ter matado o líder do grupo Estado Islâmico (EI) no acampamento sírio de Al Hol, que abriga dezenas de milhares de deslocados, entre eles parentes de jihadistas.

As FDS informaram, em um comunicado, que, na noite de quarta-feira, com o apoio da coalizão internacional antijihadista, atacaram uma das tendas de campanha na qual se encontrava Abu Obaida al Iraqi, "responsável da organização terrorista encarregado do acampamento de Al Hol".

Após se negar a se render, "tentou explodir o cinturão de explosivos que estava com ele e abrir fogo contra nossas forças, que se viram obrigadas a neutralizá-lo", acrescentou o comunicado.