EUA impõem sanções por facilitação de auxílio do Irã aos rebeldes houthis

O governo dos Estados Unidos anuncia em comunicado que impõe sanções contra um indivíduo e três entidades por facilitarem assistência financeira do Irã aos rebeldes houthis, o que permite ataques em águas internacionais contra embarcações e "outras atividades de desestabilização". Os alvos facilitaram a transferência de milhões de dólares aos houthis, sob o comando de Said al-Jamal, membro da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e que vive neste país.

O comunicado lembra que os ataques rebeldes desestabilizam o livre fluxo comercial no Mar Vermelho e no Golfo do Áden. Os EUA continuarão a combater o apoio "ilícito" do Irã aos houthis, diz o texto, que pede união da comunidade internacional contra "as atividades desestabilizadoras dos houthis e seus apoiadores iranianos".