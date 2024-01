Entrada da Suécia na Otan deve esperar até 2024, afirmam parlamentares turcos

A entrada da Suécia na Otan "provavelmente" terá que esperar até o início de 2024 e o retorno dos deputados turcos ao Parlamento em 15 de janeiro, que precisam validar a medida, informaram fontes parlamentares à AFP.

Turquia e Hungria são os dois membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte que não ratificaram a adesão da Suécia. Ancara multiplicou as exigências e pretextos para justificar a demora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terça-feira, a Comissão de Relações Exteriores do Parlamento turco aprovou o protocolo de adesão da Suécia à Otan, mas o texto ainda precisa ser votado no plenário.