Comunicado do Business Wire :EIG

A EIG, investidora institucional com liderança nos setores globais de energia e infraestrutura, anunciou hoje que firmou acordos definitivos com a Novonor S.A. ("Novonor") e com o Banco Nacional do Desenvolvimento ("BNDES") para adquirir a Ocyan Participações S.A. ("Ocyan" ou a "Empresa"), provedora brasileira de soluções para a indústria de gás e petróleo offshore, por um valor total de US$ 390 milhões, considerando US$ 283 milhões pela participação acionária de 100% da Novonor e a quantia restante para liquidação do saldo devedor de títulos sem direito a votos relacionados à Empresa. O resultado monetário da transação relacionado à participação acionária da Novonor será diretamente pago à BNDESPAR, segundo o acordo fiduciário executado anteriormente pelas partes a fim de liquidar uma parte da dívida da Novonor. A Ocyan tem um histórico de 23 anos de fornecimento de soluções de manutenção de alta qualidade para o setor de gás e petróleo offshore, incluindo a operação de projetos de construção e descomissionamento submarino. Sendo a única operadora brasileira na indústria de Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência ("FPSO", Floating Production Storage and Offloading), a Ocyan atualmente opera quatro unidades offshore através de um empreendimento conjunto 50/50 com a Altera Infrastructure, tendo contratos de longo prazo com a Libra Consortium, Karoon Energy e 3R Petroleum. A Empresa, com mais de 3.000 funcionários exclusivos, recentemente fundou a divisão de Novas Energias, focada na digitalização de contratos do setor de gás e petróleo e engenharia, aquisição e construção ("EPC", engineering, procurement and construction) para projetos de energia renovável.

A EIG investiu mais de US$ 2 bilhões no Brasil desde 1998. A aquisição da Ocyan reflete a estratégia brasileira abrangente e a longo prazo da EIG, focada em infraestrutura que apoia a produção de alta qualidade de petróleo bruto em águas profundas, atividades de descomissionamento responsável e investimentos em projetos de baixo carbono e energias renováveis. Após a conclusão da transação, a Ocyan se beneficiará da profunda expertise técnica da EIG em FPSOs e sinergias potenciais com a Prumo Logística, empresa do portfólio da EIG, e sua subsidiária, Porto do Açu. "Conheço e respeito a Ocyan há décadas", afirmou R. Blair Thomas, presidente e CEO da EIG. "A resiliência da empresa e a força do seu negócio ajudaram a superar turbulências econômicas significativas, ao passo em que mantiveram um balanço patrimonial saudável, colocando a Ocyan em uma posição de crescimento a longo prazo. O Brasil abriga mais de 25% das frotas de FPSO globais, e acreditamos que a dinâmica do mercado no futuro quanto à infraestrutura de gás e petróleo no Brasil é muito favorável, ressaltando nosso compromisso duplo com o apoio ao crescimento e ao desenvolvimento nessa região importante, ao passo em que cria valor para nossos investidores. Estamos também animados por apoiar os empreendimentos da Ocyan no espaço de energias renováveis para ajudar a impulsionar a transição energética". Flavio Valle, diretor-presidente da EIG e chefe no Brasil, afirmou: "FPSO é uma classe de ativos atrativa para as oportunidades de capital e dívida, e estamos contentes por aprofundar nossa presença na indústria. Admiramos a Ocyan há muitos anos e ficamos impressionados com sua habilidade de desenvolver projetos ambiciosos em ambientes econômicos desafiadores. Com a nossa presença global e nossos recursos locais, que agora estão aprimorados por significativos compromissos de capital de clientes locais, acreditamos que a EIG está em uma posição única para entregar esta transação complexa e conduzir a Ocyan em uma nova fase de crescimento". Héctor Nuñez, CEO da Novonor, afirmou: "Este é outro marco importante do Novonor Group quanto a cumprir seus compromissos com as partes interessadas à medida em que visa reestabelecer o foco da empresa em operações diversificadas no setor de engenharia, estabelecido há quase 80 anos. Estamos muito orgulhosos da Ocyan e da sua equipe, que são reconhecidas por sua excelência operacional e técnica, e estamos certos de que sua trajetória de sucesso continuará". Roberto Prisco Paraiso Ramos, CEO da Ocyan, afirmou: "A Ocyan construiu e operou mais de US$ 4 bilhões de plataformas de perfuração, embarcações de apoio a assentamentos de tubulações e FPSOs, independentes ou em empreendimentos conjuntos, sempre aproveitando o suporte bastante sólido dos seus acionistas e da Novonor. Essa aquisição não impacta os contratos e as operações atuais com nossos clientes e fornecedores. Este é outro capítulo importante da nossa história e que, sem dúvidas, criará novas oportunidades para a Ocyan". A conclusão da transação está sujeita a certas condições costumeiras de fechamento e, espera-se que ocorra no primeiro trimestre de 2024.

A Lakeshore Partners ("Lakeshore") atuou como conselheira financeira exclusiva da EIG, sendo que a recém-fundada afiliada da Lakeshore, Lake Capital, forneceu os serviços de gestão de ativos. A Mattos Filho e a White & Case atuaram como conselheiras jurídicas da transação e a Stocche Forbes, como consultora de fundos. A EY atuou como conselheira financeira exclusiva do BNDES e a Lacaz Martins, como a conselheira jurídica da transação. A VMB Jurídica atuou como conselheira jurídica da transação para a Novonor. Sobre a EIG A EIG é uma investidora institucional com liderança nos setores de energia e infraestrutura com US$ 23 bilhões sob gestão em 30 de setembro de 2023. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma base global. Durante seus 41 anos de história, a EIG comprometeu mais de US$ 45,9 bilhões no setor de energia por meio de 400 projetos ou empresas em 42 países nos seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, empresas de seguros, fundos patrimoniais, fundações e fundos soberanos nos EUA, na Ásia e na Europa. A EIG tem sua sede em Washington, D.C. e escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para mais informações, acesse o site da EIG em www.eigpartners.com.

Sobre a Novonor A Novonor é um grupo global de origem brasileira. Seu propósito é contribuir para a construção de um futuro sustentável, servindo a sociedade através da transformadora capacidade das suas soluções inovadoras e de engenharia em setores importantes, como petroquímico, imobiliário, gás e petróleo, industrial, naval, mobilidade e logística portuária. Em todo os seus quase 80 anos de história, a empresa fez importantes contribuições para o desenvolvimento do Brasil e de mais de 30 países na qual atua. Sua reconhecida capacidade e qualidade de entrega e seu compromisso com o trabalho dentro dos mais altos padrões técnicos, de produtividade, governança e eficiência guiam suas operações. Para mais informações, acesse o site da Novonor em www.novonor.com. Sobre o BNDES