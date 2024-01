Chinesa Xiaomi apresenta seu 1º carro elétrico

O fabricante chinês de dispositivos eletrônicos Xiaomi apresentou, nesta quinta-feira (28), seu primeiro carro elétrico e tem a ambição de se tornar campeão mundial no setor, anunciou seu presidente, Lei Jun, em meio ao aumento da concorrência no setor no país.

Número 4 mundial no ranking de smartphones, a empresa chinesa também produz tablets, smartwatches, fones de ouvido, patinetes elétricos e motocicletas.

Com sede em Pequim, o grupo anunciou em 2021 que entraria no cobiçado nicho de veículos elétricos, no qual muitas marcas chinesas se lançaram nos últimos meses.