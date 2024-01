Bombardeios russos deixam três mortos e nove feridos no sul da Ucrânia

Bombardeios russos deixaram três mortos e nove feridos nesta quinta-feira (28), em dois povoados da região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, informaram autoridades locais.

Dois pescadores morreram no bombardeio de Bilenke, disse o gabinete do procurador-geral no Telegram, acrescentando que cinco civis também ficaram "feridos em diversos graus de gravidade".

Esta cidade, cerca de 30 quilômetros ao sul de Zaporizhzhia, fica às margens do rio Dnieper.