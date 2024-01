Bernardinho volta a comandar seleção brasileira masculina de vôlei

"Coordenador técnico das equipes masculinas do Brasil desde setembro, Bernardinho vai comandar a seleção masculina adulta", anunciou a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) em nota nesta quinta-feira (28).

Considerado um dos melhores treinadores de voleibol do mundo, Bernardinho está de volta ao comando da seleção brasileira masculina, que vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Voltei para contribuir. A decisão do Renan foi uma grande surpresa, mas respeito muito sua iniciativa de cuidar da saúde e da família. Ele fez um trabalho muito bom", declarou Bernardinho, que manterá seu atual cargo como técnico do Sesc Flamengo na Superliga feminina.

Bernardinho também manterá a função de coordenador técnico das seleções brasileiras masculinas, cargo em que terá a função de planejar a preparação para os próximos Jogos Olímpicos de 2024, 2028 e 2032.

Os Jogos de Paris no ano que vem marcarão o retorno do treinador de 64 anos ao comando da seleção masculina, que deixou após a conquista da medalha de ouro nos Jogos do Rio 2016.

"Bernardinho tem seu nome escrito na história do esporte mundial, é uma felicidade para o vôlei brasileiro contar com um profissional com esse talento e histórico", disse Radamés Lattari, presidente da CBV.

Em março de 2022, Bernardinho fechou um breve ciclo de sete meses como técnico da seleção masculina da França devido a "problemas pessoais" que o impediram de continuar.

msi/llu/cb