Arsenal perde em casa para West Ham, e Liverpool é líder do Inglês

Mudança na liderança do Campeonato Inglês: o Arsenal foi surpreendido no Emirates Stadium e acabou derrotado por 2 a 0 pelo West Ham nesta quinta-feira (28), no jogo que encerrou a 19ª rodada, resultado que deixa o Liverpool na ponta da tabela.

O tcheco Tomas Soucek (13') e o grego Konstantinos Mavropanos (55') foram os autores dos gols da vitória dos 'Hammers', que no primeiro tempo perderam o brasileiro Lucas Paquetá por lesão.

Paquetá sentiu problemas físicos no aquecimento e foi para o jogo no sacrifício, mas aos 30 minutos teve que ser substituído pelo meia-atacante argelino Saïd Benrahma, que nos acréscimos ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti (90'+6), defendida pelo goleiro David Raya.