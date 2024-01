Wolfgang Schäuble, ex-ministro alemão das Finanças e paladino da austeridade, morre aos 81 anos

Wolfgang Schäuble, ex-ministro das Finanças da Alemanha, defensor ferrenho do rigor fiscal durante a crise da dívida na zona do euro e figura central na política do seu país durante décadas, morreu aos 81 anos. O conservador, deputado durante mais de 50 anos e integrante da CDU, partido que presidiu no fim dos anos 1990, faleceu na terça-feira (26) à noite, depois de lutar por vários anos contra um câncer, informou o jornal Bild. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Paraplégico após um atentado em 1990, ele foi um dos protagonistas da política alemã nas últimas três décadas e encerrou sua longa carreira como presidente da Câmara dos Deputados entre 2017 e 2021.

A partir de 1984 ele foi ministro em vários momentos, em particular das pastas do Interior e das Finanças, primeiro com o chanceler Helmut Kohl e depois com Angela Merkel. "Wolfgang Schäuble influenciou nosso país durante mais de meio século, como deputado, como ministro e como presidente do Bundestag. A Alemanha perde um pensador agudo, um político apaixonado e um democrata combativo", escreveu o chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, na rede social X. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, elogiou "um dos dirigentes europeus mais influentes de sua geração". O político de linha conservadora, que usava uma cadeira de rodas para os deslocamentos, trabalhou a favor do tratado de reunificação das duas Alemanhas em 1990, após a queda do Muro de Berlim. Schäuble se tornou muito conhecido por seu papel como ministro das Finanças de Merkel, a partir de 2009. No cargo, ele incorporou o rigor fiscal defendido por Berlim e adotou um tom intransigente em relação aos países afetados pela crise da dívida da zona do euro, incluindo Grécia e Espanha.

Ele fez muitos inimigos na Grécia com sua inflexibilidade na exigência de cortes dos gastos públicos e dos salários, assim como da privatização de ativos, para remediar uma crise da dívida que provocou o empobrecimento da população e a queda de 25% do PIB grego. Em 2015, Schäuble chegou a propor uma saída de Atenas da zona do euro. A notícia de sua morte gerou comentários nada elogiosos na Grécia. O ex-ministro das Finanças Yanis Varoufakis, ex-integrante do partido de extrema-esquerda Syriza, que negociou com Schäuble em 2015, o criticou por ter defendido uma "austeridade violenta".

Schäuble desempenhou um papel duro sem hesitação e não titubeava em dar sermões nos países vizinhos, em um tom moralizante, sobre seus "deveres". A atitude também foi aplicada em sua gestão dentro da Alemanha, com ojeriza à ideia de qualquer possibilidade de déficit. Nascido em Freiburg, na fronteira com a França, o conservador foi um defensor incansável da aliança com a França e da construção europeia.