Wall Street fecha em leve alta em um mercado pouco ativo

O analista destacou que 90% dos valores deste índice amplo, o mais representativo do mercado americano, situavam-se acima de sua média em 50 dias.

O mercado acionário nova-iorquino está em pleno "mercado altista de Papai Noel", o período das cinco últimas sessões do ano que costuma beneficiar os investidores.

O mercado da dívida foi levemente respaldado por um novo e pronunciado relaxamento dos rendimentos dos títulos.

O rendimento dos títulos do Tesouro a dez anos caiu para 3,78% de 3,89% na véspera, o menor desde julho.

"Para alguns, as ansiedades geopolíticas no Oriente Médio são a causa", sugeriu Patrick O'Hare, analista da Briefing.com.

Os preços do petróleo, por sua vez, encerraram a sessão desta quarta-feira em baixa, perdendo a maior parte do terreno ganho na véspera, com a retomada do tráfego marítimo no Mar Vermelho.