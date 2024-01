The New York Times processa OpenAI e Microsoft por violação de direitos autorais

O jornal The New York Times entrou com uma ação contra a OpenAI, criadora do ChatGPT, e contra a Microsoft, seu principal investidor, em um tribunal dos americano nesta quarta-feira (27), alegando que seus potentes modelos de Inteligência Artificial usaram milhões de itens para treinar sem permissão.

Por meio de seus chatbots de IA, as empresas "buscam se aproveitar do enorme investimento do Times no seu jornalismo, utilizando-o para criar produtos substitutos sem permissão, ou pagamento", diz o texto da ação.