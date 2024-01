Takanakuy, o clube da luta dos Andes peruanos

São, em sua maioria, originários de Chumbivilcas, uma província do departamento de Cusco, radicados em San Juan de Lurigancho, a nordeste da capital peruana.

Antes do início dos combates, os homens retiram as cabeças empalhadas de aves, raposas e cabras que carregam sobre suas próprias cabeças como símbolo de força ou para dar sorte.

A luta começa e termina com um abraço. Os moradores participam de um ritual de socos e chutes conhecido como Takanakuy, o único clube da luta dos Andes peruanos, recriado nos arredores de Lima.

Na mesma arena a céu aberto, onde em pouco tempo os socos voarão de um lado para o outro, houve dança e bebidas.

Vestidos com trajes típicos e exibindo jaquetas e botas de couro, os homens e as mulheres se juntaram em torno da Huaylía, uma tradicional dança dos Andes. A festa, no entanto, terminará em luta.

Tudo faz parte do Takanakuy, que em quéchua significa bater uns nos outros.

É uma tradição que remonta à época da colônia espanhola, quando os escravos lutavam entre si e acabou virando um acerto de contas entre vizinhos em lugares onde não havia autoridade.