Suprema Corte de Michigan rejeita tentativa de retirar Trump da primária no Estado

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pode aparecer na disputa da primária do Partido Republicano em Michigan em 2024, decidiu nesta quarta-feira, 27, o principal tribunal do Estado. A Suprema Corte de Michigan se recusou a avaliar a questão sobre a elegibilidade de Trump sob as leis estaduais.

Em uma decisão de um parágrafo, a maioria da corte escreveu que "não estava persuadida de que as questões apresentadas devem ser avaliadas por este Tribunal".

O caso é um dos vários nos EUA sobre se Trump pode ser barrado de concorrer.