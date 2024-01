O comandante do Exército de Israel advertiu que a guerra contra o Hamas vai durar muitos meses, no momento em que as tropas do país intensificam os bombardeios na Faixa de Gaza, onde mais de 20.900 pessoas morreram desde o início da ofensiva, segundo o movimento islamista.

RAFAH:

Chips virtuais eSIM conectam Gaza ao exterior

Os cortes nas telecomunicações se tornaram recorrentes na Faixa de Gaza, mas graças aos chips virtuais eSIM, seus habitantes podem acessar a internet e comunicar-se com seu contatos no exterior.

(Gaza conflito Palestinos Israel, 590 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

Israelenses sonham em voltar para Gaza depois da guerra

"Uma casa na praia, não é apenas um sonho!", afirma um anúncio imobiliário, tentação para muitos ex-colonos israelenses evacuados de Gaza em 2005, que esperam retornar quando a guerra no território palestino acabar.

(Gaza conflito Palestinos Israel, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

=== MÉXICO EUA MIGRAÇÃO ===

WASHINGTON:

Blinken vai ao México em busca de medidas para conter migração

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viaja para o México, nesta quarta-feira (27), na esperança de mostrar avanços na luta contra a crescente imigração, uma das principais dores de cabeça do presidente Joe Biden para conquistar a reeleição em 2024.

(EUA Diplomacia México migração, 680 palavras, já transmitida)

MATAMOROS:

Marcel, a odisseia de um migrante venezuelano em busca do sonho americano

Deitado de bruços em plena selva de Darién, com um pistoleiro apontando para ele, Marcel Maldonado se lembrou das advertências da mãe sobre os riscos de emigrar para os Estados Unidos. Ele acreditou que morreria na densa floresta tropical.

(México EUA migração pobreza política direitos Colômbia Panamá Costa Rica Nicarágua Honduras Guatemala Venezuela, 1.860 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

The New York Times processa OpenAI e Microsoft por violação de direitos autorais

O jornal The New York Times entrou com uma ação judicial nesta quarta-feira (27) contra a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a gigante Microsoft, seu principal investidor, por violação de direitos autorais ao utilizar seus artigos para alimentar seus avançados modelos de Inteligência Artificial (IA).

(patentes informática mídia imprensa IA EUA tecnologia Justiça, 500 palavras, a ser transmitida)

Também na Editoria de Sociedade e Ciências

SOCORRO:

Colômbia transforma madeira de desmatamento ilegal em lar para abelhas

Quatro depósitos localizados em um vale no nordeste da Colômbia estão cheios de madeira apreendida do mercado ilegal: são tábuas que terão uma segunda vida como lar para abelhas, essenciais para o planeta, mas ameaçadas pela mudança climática e pelos produtos agroquímicos.

(Colômbia crime MeioAmbiente animais natureza, 660 palavras, já transmitida)

Também anunciada na Editoria de Sociedade, Artes e Ciências

LIMA:

Takanakuy, o clube da luta dos Andes peruanos

A luta começa e termina com um abraço. Os moradores se enfrentam em um ritual de socos e chutes conhecido como Takanakuy, o singular clube da luta dos Andes peruanos, recriado na periferia de Lima.

(Peru tradição história sociedade, Videorrelato, 500 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

Também anunciada na editoria Sociedade, Artes e Ciências

-- EUROPA

FRANKFURT:

Wolfgang Schäuble, ex-ministro alemão das Finanças e paladino da austeridade, morre aos 81 anos

Wolfgang Schäuble, ex-ministro das Finanças da Alemanha, defensor ferrenho do rigor fiscal durante a crise da dívida na zona do euro e figura central na política do seu país durante décadas, morreu aos

(Alemanha governo política morte, 580 palavras, já transmitida)

PARIS:

Afegãs e ONGs denunciam terem sido abandonadas pelo Ocidente

No telefone de Rita Safi, um vídeo mostra o caixão coberto com um lençol vermelho de sua irmã Frozan, assassinada após a volta dos talibãs ao poder no Afeganistão: um símbolo, para ela, dos dois pesos e duas medidas dos países ocidentais, que se preocupam com a situação das mulheres afegãs, mas não lhes oferece abrigo suficiente.

(França Afeganistão diplomacia refugiados Mulheres, 600 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ==

ANCARA:

A volta dos espumantes turcos no mundo

Embarcando na aposta dos produtores audaciosos em uvas autóctones, os vinhos espumantes turcos prosperam no país e ganham destaque no mundo.

(Turquia vinho gastronomia bebidas, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SEUL:

Lee Sun-kyun, ator do filme 'Parasita', morre aos 48 anos

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, famoso por seu papel no filme "Parasita", vencedor do Oscar e da Palma de Ouro em Cannes, foi encontrado morto nesta quarta-feira (27), anunciou a polícia.

(CoreiadoSul cinema morte, 600 palavras, já transmitida)

PARIS:

2023, um ano devastador de incêndios florestais

Os incêndios florestais em 2023 destruíram quase 400 milhões de hectares, ceifaram 250 vidas e liberaram 6,5 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera.

(Clima meteorologia meio ambiente incêndio, 780 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

The New York Times processa OpenAI e Microsoft por violação de direitos autorais

O jornal The New York Times entrou com uma ação judicial nesta quarta-feira (27) contra a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a gigante Microsoft, seu principal investidor, por violação de direitos autorais ao utilizar seus artigos para alimentar seus avançados modelos de Inteligência Artificial (IA).

(patentes informática mídia imprensa IA EUA tecnologia Justiça, a ser transmitida)

SOCORRO:

Colômbia transforma madeira de desmatamento ilegal em lar para abelhas

Quatro depósitos localizados em um vale no nordeste da Colômbia estão cheios de madeira apreendida do mercado ilegal: são tábuas que terão uma segunda vida como lar para abelhas, essenciais para o planeta, mas ameaçadas pela mudança climática e pelos produtos agroquímicos.

(Colômbia crime MeioAmbiente animais natureza, 660 palavras, já transmitida)

LIMA:

Takanakuy, o clube da luta dos Andes peruanos

A luta começa e termina com um abraço. Os moradores se enfrentam em um ritual de socos e chutes conhecido como Takanakuy, o singular clube da luta dos Andes peruanos, recriado na periferia de Lima.

(Peru tradição história sociedade, Videorrelato, 500 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== ESPORTE ===

--- FUTEBOL

-- Acompanhamento da rodada da Premier League

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com