'Nadal não é do tipo de jogador que volta só para jogar', diz Djokovic

Rafael Nadal "não é do tipo de jogador que volta só para jogar", pois também terá "o objetivo de vencer um Grand Slam", afirmou o número 1 do ranking da ATP, o sérvio Novak Djokovic, questionado sobre o retorno do espanhol ao circuito, previsto para o domingo, em Brisbane (Austrália).

Aos 37 anos, Nadal volta às quadras após quase não jogar em 2023 devido a uma lesão no quadril, o que o fez anunciar que 2024 será a "última temporada" de sua carreira, sem garantir que está 100% recuperado dos problemas físicos.

"Sempre espero que ele dê o máximo. Alguns disseram que estava perto do fim, como fizeram comigo. Mas nós dois mostramos que estavam equivocados", afirmou Djokovic a um grupo de jornalistas, antes de disputar um amistoso com o espanhol Carlos Alcaraz nesta quarta-feira (27), em Riade, na Arábia Saudita.