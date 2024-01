Nadal e Osaka voltam ao circuito na Austrália; Djokovic na United Cup

O sérvio Novak Djokovic, ainda sedento por vitórias após seu 24º Grand Slam, iniciará a temporada 2024 na United Cup, que será disputada a partir de sexta-feira (29) na Austrália, mesmo país em que Rafael Nadal e Naomi Osaka retornarão ao circuito após longas ausências por lesão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Depois de entrar para a história do tênis mundial em 2023 conquistando um 24º Grand Slam, o sérvio ainda mantém intacto seu apetite por troféus: quer completar o Grand Slam da temporada e almeja o ouro olímpico nos Jogos de Paris, após ter ficado com a medalha de bronze em 2008, em Pequim.

Depois de uma partida amistosa perdida na quarta-feira em Riad para o espanhol Carlos Alcaraz (4-6, 6-4, 6-4), seu perseguidor mais próximo no ranking da ATP, o número 1 do mundo vai participar, a partir da próxima sexta-feira, da United Cup, uma competição mista de países que acontece em Perth e Sydney. Ele deverá usar este torneio como preparativo para a defesa do título no Aberto da Austrália, a partir de 15 de janeiro. Em Perth, o sérvio de 36 anos enfrentará China e República Tcheca no grupo E. Seu primeiro adversário será o chinês Zhizen Zhang (N.58), de 27 anos, e na terça-feira terá pela frente o tcheco Jiri Lehecka (N.31). 'Djoko' fará dupla com Olga Danilovic nas duplas mistas, para enfrentar especialmente a tcheca Marketa Vondrousa (nº 7), atual campeã de Wimbledon, e a chinesa Qinwen Zheng (nº 15). Caso superem a fase de grupos, farão um duelo no dia 3 de janeiro nas quartas de final contra o vencedor do grupo C: os Estados Unidos, atuais campeões do torneio liderados por Taylor Fritz (N.10) e Jessica Pegula (N.5), Grã-Bretanha ou Austrália. Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo, agora número 670 após uma temporada praticamente em branco devido a uma lesão no quadril, retorna às quadras no torneio ATP 250 de Brisbane, no dia 31 de dezembro. Aos 37 anos, o espanhol considera que 2024 deverá ser o seu "último ano" no circuito mas, avisou, sem poder "garanti-lo 100%".

Play

"Trabalhei muito para voltar a competir e se de repente as coisas e o meu físico me permitirem seguir em frente e eu gostar do que estiver fazendo, por que vou estabelecer um prazo? Acho que não faz sentido", explicou ele em um vídeo postado nas redes sociais no início de dezembro. A última partida oficial do espanhol, vencedor de 22 torneios do Grand Slam, foi a derrota na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro de 2023. Depois de passar por uma cirurgia no quadril, ele diz que só deseja "ser competitivo" em Brisbane.

O espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner são vistos como os mais prováveis sucessores de Djokovic e Nadal. Com apenas 20 anos, 'Carlitos' já conseguiu vencer dois Grand Slams (US Open-2022 e Wimbledon-2023) e ser o número 1 do mundo, mas ainda não encontrou consistência ao longo de uma temporada inteira como fazem os 'mestres'. Há grandes tenistas no circuito, como Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, de Miñaur, Tiafoe e Rune, mas quem dá sinais de que será o grande adversário de Alcaraz na próxima década é Sinner, apesar de aos 22 anos ainda não ter disputado uma final de Grande Slam.