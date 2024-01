Maduro classifica de 'loucura' e 'desastre' decreto de Milei na Argentina

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tachou nesta quarta-feira (27) de "loucura" e "desastre" o decreto econômico do novo mandatário argentino, o ultraliberal Javier Milei, que tomou posse em 10 de dezembro.

"Olhem o desastre da Argentina. Se deram conta? Loucura! Um decreto ditatorial do presidente neonazista de extrema direita da Argentina, eliminando todos os direitos do povo, acabando com a soberania econômica da Argentina", disse o líder venezuelano em um ato transmitido pela emissora de TV estatal.

Maduro assinalou que o novo presidente argentino está transformando o país "em uma colônia econômica", ao criticar o decreto que contempla a desregulamentação da economia.