Israelenses sonham em voltar para Gaza depois da guerra

Em meados de dezembro, o promotor imobiliário Harey Zahav, especializado em construções nos assentamentos da Cisjordânia ocupada, ilegais segundo o direito internacional, causou polêmica ao publicar um cartaz nas redes sociais com planos para construir casas em Gaza.

"Uma casa na praia, não é apenas um sonho!", afirma um anúncio imobiliário, tentação para muitos ex-colonos israelenses retirados de Gaza em 2005, que esperam retornar quando a guerra no território palestino acabar.

Embora alguns ex-moradores dos assentamentos de Gaza - evacuados em 2005 por Israel - expressem abertamente o desejo de voltar algum dia, nenhum alto funcionário israelense mencionou, desde o início da guerra com o Hamas, em 7 de outubro, a possibilidade do retorno de judeus para o território, onde vivem 2,4 milhões de palestinos.

Nesta quarta-feira (27), o deputado Zvika Foghel, do partido de ultradireita Força Judaica, afirmou em uma entrevista na rádio pública que Israel deveria assumir o controle da parte norte da Faixa de Gaza e estabelecer ali "uma nova colônia judaica".

Apesar da retirada unilateral do assentamento israelense em 2005, o direito internacional considera que Israel é a potência ocupante da Faixa de Gaza, território conquistado na guerra árabe-israelense de 1967. O Hamas chegou ao poder da região em 2007.

Em agosto de 2005, mais de 8.000 israelenses foram transferidos dali no âmbito do plano do então primeiro-ministro Ariel Sharon, para retirada unilateral das forças israelenses e desmantelamento dos assentamentos.

Segundo uma pesquisa do "think tank" Jewish People Policy Institute, publicada no final de novembro, 44% da população judaica israelense é a favor de uma "presença civil" israelense em Gaza após a guerra.

Mais de 21.100 pessoas, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, morreram nas operações militares de Israel em Gaza, lançadas em resposta a um ataque sem precedentes do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.140 mortos, a maior parte civis, segundo os últimos números de ambas as partes.