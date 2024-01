Israel continua ofensiva militar implacável contra Hamas em Gaza

O número de mortos na Faixa de Gaza devido à ofensiva israelense contra o Hamas ultrapassou os 21.100, com 195 mortos nas últimas 24 horas, informou, nesta quarta-feira (27), o Ministério da Saúde do movimento islamista no poder no território palestino. Israel continuou atacando o território após o chefe de Estado-Maior do Exército, Herzi Halevi, alertar na terça-feira que a guerra contra o Hamas vai durar "muitos meses mais". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Organização Mundial da Saúde (OMS) insistiu nesta quarta-feira que os habitantes de Gaza estão em "grave perigo" após mais de 11 semanas de guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Naquele dia, comandos islamistas invadiram o sul do território e mataram 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados israelenses. No ataque, o Hamas também capturou cerca de 250 pessoas, das quais 129 ainda estão em cativeiro em Gaza, segundo Israel. A resposta de Israel veio através de uma implacável campanha de bombardeios e uma invasão terrestre. A ofensiva militar deixou pelo menos 21.110 mortos, a maioria mulheres e crianças, e 55.243 feridos, segundo o Ministério da Saúde do território palestino. O conflito deixou a maior parte dos hospitais de Gaza fora de serviço, e a população sofre de "fome aguda", alertou a OMS. A crise humanitária em que Gaza está mergulhada, sob cerco total de Israel desde 9 de outubro, multiplicou os apelos por um cessar-fogo. Mas as autoridades israelenses, que buscam "aniquilar" o Hamas, permanecem inflexíveis. "Os objetivos desta guerra são essenciais e não fáceis de alcançar", disse Halevi na terça-feira. "Portanto, a guerra continuará por muitos meses mais", sentenciou.

Play

As explosões continuaram a abalar todo o território palestino, onde os soldados israelenses também travam combates intensos com os islamistas.

Em Khan Yunis, no sul, um bombardeio deixou 22 mortos e 34 feridos perto do hospital Al Amal, segundo o Ministério da Saúde. Em Rafah, também no sul, outro ataque aéreo feriu 11 pessoas. E no norte, os intensos tiroteios ao redor da Cidade de Gaza não deram trégua. Imagens da AFPTV mostravam palestinos refugiados em uma escola da ONU no campo de Nuseirat, no centro de Gaza, fugindo para o sul para evitar os bombardeios. Os deslocados "não sabem para onde ir", afirmou um deles, que preferiu não se identificar. "Primeiro nos deslocam para Nuseirat, depois para Rafah", continuou.