Homem é resgatado nos EUA após passar dias preso em caminhonete

"Milagre" em uma rodovia dos Estados Unidos: um homem foi encontrado vivo preso em sua caminhonete quase uma semana depois de ter sofrido um acidente e sobrevivendo a base de água da chuva, quando dois pescadores avistaram os destroços do veículo.

Dois homens estavam pescando em um rio do norte do estado de Indiana, perto da cidade de Chicago, que fica no estado vizinho de Illinois, na terça-feira, quando viram algo brilhante no curso d'água que passa embaixo da rodovia interestadual 94, que liga a região dos Grandes Lagos com as planícies do norte dos Estados Unidos.

Ao se aproximarem, os pescadores perceberam que havia um homem preso atrás de um airbag. "Quando toquei seu ombro, ele se virou, estava acordando. Estava vivo e muito feliz em nos ver", declarou em entrevista coletiva Mario García, que tinha saído para pescar com seu genro. "Nunca tinha visto alguém tão aliviado", ressaltou.