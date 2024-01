Fã que morreu em show de Taylor Swift no Rio sofreu exaustão térmica

Uma fã de Taylor Swift de 23 anos que morreu durante um show da cantora americana no Rio de Janeiro no mês passado sofreu exaustão térmica devido à temperatura elevada, segundo o laudo da necrópsia, divulgado nesta quarta-feira (27) pela imprensa.

Ana Benevides, que estava entre as 60 mil pessoas que acompanharam no dia 17 o primeiro dos seis shows da cantora no Brasil, morreu durante uma onda de calor no Rio de "exaustão térmica por exposição difusa ao calor". O laudo determinou que a jovem teve um quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, que evoluiu para morte súbita.

O documento técnico da Polícia Civil do estado do Rio foi divulgado pela imprensa local. A instituição indicou à AFP que não compartilha, nem confirma autópsias.