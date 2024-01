Erdogan não vê 'nenhuma diferença' entre Hitler e Netanyahu

O presidente turco aumentou as críticas contra Israel ante a destruição causada em Gaza com uma ofensiva ordenada pelo premiê israelense contra o movimento islamista palestino Hamas, em resposta ao sangrento ataque dos combatentes deste grupo em 7 de outubro.

Erdogan definiu Israel como um "Estado terrorista", chamou Netanyahu de "açougueiro de Gaza" e considerou o Hamas, que governa esse território palestino, como um "grupo de libertação".

A resposta do primeiro-ministro israelense não tardou.

"Erdogan, que comete genocídio contra os curdos e ostenta o recorde mundial de prisões de jornalistas que se opõem ao seu regime, é a última pessoa que pode nos dar lições de moral", afirmou em uma nota.

Segundo ele, Israel "luta para eliminar a organização terrorista mais abominável e brutal do mundo", culpada de "crimes contra a humanidade", acrescentou.

O ataque do Hamas no sul de Israel deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, de acordo com um balanço da AFP com base em dados israelenses. Em torno de 250 pessoas foram levadas como reféns.