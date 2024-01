Comunicado do Business Wire :DENZA

Como uma marca de luxo de nova energia cocriada pela BYD, líder em veículos de nova energia, e pela Mercedes-Benz, inventora do carro a gasolina, a globalização está no DNA da DENZA. Além de projetar todos os seus produtos para um público global, a marca também aspira se tornar líder global de carros de luxo de nova energia. Orientada por uma estratégia global, a DENZA adota e implementa ativamente a iniciativa do "Cinturão e Rota", construindo uma imagem de marca global, fortalecendo suas vantagens internas e alcançando um sucesso considerável tanto no âmbito nacional quanto internacional.

2023 foi o primeiro ano da DENZA no cenário internacional, com destaque significativo nos principais salões do automóvel do mundo, como o Bangkok International Motor Show, em março, visitado pelo ex-primeiro-ministro Prayut Chan-o-cha; o Munich International Motor Show, em setembro, em que a estreia da marca na Europa foi amplamente aclamada; o Japan Mobility Show, em outubro, em que a empresa se destacou como a única marca chinesa de carros de luxo; a Thailand International Motor Expo, em novembro, onde o DENZA N7 continuou sua jornada internacional, acompanhando o DENZA D9; e o Hong Kong International Auto Show, em dezembro, que marcou a estreia e abertura das encomendas do DENZA D9. Com uma expansão internacional constante e ordenada, além de conquistar a mídia e os clientes globais, a DENZA também estabeleceu uma base sólida para se tornar uma marca líder global de alto nível, prometendo ser o "cartão de visita" dos automóveis de luxo chineses de nova energia, redefinindo a indústria automotiva da China e apresentando a DENZA para um público global.

Além do sucesso internacional, a DENZA também alcançou resultados consideráveis no mercado nacional. Seu primeiro MPV, o DENZA D9, com elementos de design de luxo, conforto, inteligência, controle e segurança, além de sua capacidade de uso familiar e empresarial, tornou-se o modelo chinês de luxo da nova energia que mais rapidamente entregou 100.000 unidades em apenas 11 meses, estabelecendo um novo recorde do setor. Até o início de dezembro de 2023, o DENZA D9 ocupa o primeiro lugar em vendas de MPVs de luxo acima de RMB 300.000 por 11 meses consecutivos. A previsão é que o modelo seja o campeão de vendas anual da categoria de MPVs em 2023.

O DENZA D9 se destaca não apenas pelo volume de vendas, mas também pelo preço. Com um preço médio de venda superior a RMB 420.000, o modelo é o mais caro entre as marcas automotivas chinesas. Além disso, ele mantém a liderança em valor de revenda no segmento de MPVs de nova energia após um ano, estabelecendo um novo padrão no mercado de MPVs de luxo. Além da popularidade entre as famílias tradicionais, o DENZA D9 é o veículo preferido de muitas figuras da elite contemporânea, como a atriz nacional Hai Qing, a famosa apresentadora de TV Yang Lan e o proeminente empresário Cao Hui, todos aderindo a esse novo padrão de luxo.

Como pioneira que combina as tecnologias inovadoras de nova energia da BYD e a tradição de fabricação de luxo da Mercedes-Benz, cada passo na jornada global da DENZA abre possibilidades infinitas para a marca, além de demonstrar o charme e a força das marcas chinesas de carros de luxo de nova energia. No futuro, a DENZA continuará a acelerar seu desenvolvimento global, aprimorar sua linha de produtos de luxo e criar uma experiência de transporte de luxo incomparável para os usuários no mundo todo, contribuindo para a jornada da China para se tornar uma potência automotiva.

Sobre a DENZA

Em 2010, a DENZA, uma marca de automóveis de luxo de nova energia, foi criada em Shenzhen por uma parceria entra a BYD, líder de veículos de nova energia, e a Mercedes-Benz, a inventora do carro a gasolina. A marca foi a primeira dedicada ao mercado de automóveis de luxo de nova energia. Nos últimos treze anos, a DENZA passou por três fases: iniciação, acumulação e inovação. Nesse período, o mercado chinês passou uma revolução tecnológica nos veículos de nova energia, mudando rapidamente a compreensão das pessoas sobre os carros e transformando significativamente o mercado de automóveis de luxo com o desenvolvimento da nova energia. Em 16 de maio de 2022, a DENZA passou por uma renovação da marca, incorporando três atributos distintos e três principais vantagens. Temos uma marca, produtos e equipe independentes e contamos com três principais vantagens competitivas em nossos produtos e serviços. A primeira delas é a tecnologia inteligente e de nova energia fornecida pelo Grupo BYD; a segunda é a alta qualidade de luxo dos produtos, resultante de treze anos de desenvolvimento conjunto com a Mercedes-Benz; a terceira é o ecossistema de serviços que a DENZA desenvolveu para atender às necessidades atuais e futuras dos usuários de veículos de nova energia. No futuro, visamos oferecer aos nossos usuários uma experiência de transporte luxuosa e completa, consolidando uma nova marca de carros de luxo inteligentes e seguros.