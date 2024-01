Comunicado do Business Wire :AI Redefined

AI Redefined, a pioneering force in human-AI collaboration technology, unveils key milestones showcasing exceptional growth and momentum (Photo: Business Wire)

A AI Redefined, uma força pioneira em tecnologia de colaboração humano-AI (entre humanos e IA), revela marcos importantes que destacam crescimento excepcional e impulso. Após uma bem-sucedida rodada de captação de recursos no Vale do Silício, a empresa canadense está preparada para o sucesso no próximo ano. Isso é impulsionado por uma nova instalação de P&D em Paris, o alicerce de suas operações europeias, e a nomeação de líderes do setor, Dr. Yves Lostanlen como gerente-geral e Bernard Slede como vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Negócios. A expansão está alinhada com a crescente adoção de sua premiada tecnologia Cogment?.

Situado na Estação F, no coração do polo tecnológico de IA de Paris, o novo estúdio serve como um movimento estratégico para estabelecer uma presença no cenário europeu de IA. Além de um escritório, esse local visa ser um centro de inovação e colaboração para o desenvolvimento de novos produtos e parcerias. A expansão inclui uma equipe dedicada de P&D baseada em Paris, apoiando o compromisso da AI Redefined com um papel central no dinâmico ecossistema europeu de IA.

À frente da AI Redefined na Europa está o gerente geral Dr. Yves Lostanlen, um veterano experiente do setor, conhecido por funções de liderança transformadoras em grandes organizações, como Engie, Siemens, Element AI, instituições governamentais e acadêmicas. Com profundo e extenso conhecimento em tecnologias de IA, os insights estratégicos do Dr. Lostanlen são evidenciados por meio de inúmeras palestras e mais de 1.200 citações em seus artigos. Como ex-membro da diretoria da IEEE Communication Society e consultor especialista de entidades de prestígio, como a Comissão Europeia e o Conselho da Europa, sua nomeação reforça o compromisso da AI Redefined de atrair os melhores talentos para impulsionar ainda mais a inovação e o crescimento.

Sobre seu novo papel, o Dr. Lostanlen afirma: "Juntar-me à AI Redefined e à equipe do Cogment neste momento emocionante, quando a interação humana é reconhecida como essencial para os avanços da IA, é uma grande oportunidade. Com os comprovados produtos de IA com interação humana da Cogment, oferecemos uma proposta de valor única para indústrias de profundo conhecimento historicamente desafiadas pela alinhamento AI-Human. Estou confiante de que a AI Redefined tem o que é preciso para liderar no cenário de IA em rápida evolução de hoje."

Em outro movimento estratégico, Bernard Slede se junta à AI Redefined como vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Negócios, trazendo um histórico comprovado da Intel, Dolby e Vonage. Animado por se juntar à equipe da AIR, Slede observa: "Importantes mercados como aviação, defesa, energia renovável, manufatura e saúde veem as soluções Humano-IA da AIR como a peça que faltava para alavancar seus dados. Eles estão ansiosos para adotar e implantar a IA com segurança por meio do nosso confiável conjunto Cogment de produtos de colaboração entre humanos e IA."

À medida que a AI Redefined ganha impulso e se prepara para anunciar contratos importantes, prevê-se que 2024 será um ano de crescimento exponencial. A expansão europeia, juntamente com as nomeações de líderes do setor e os avanços contínuos da Cogment, reafirma o compromisso da AI Redefined em moldar o futuro da colaboração Humano-IA.

Para obter mais informações sobre a AI Redefined, acesse www.ai-r.com.