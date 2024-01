Combatente do Hezbollah e dois civis morrem em ataque israelense no Líbano

Um combatente do Hezbollah e dois civis, seus parentes, morreram em um ataque aéreo de Israel no sul do Líbano, informaram a imprensa estatal libanesa o movimento pró-Irã.

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em território israelense em 7 de outubro, as trocas de tiros entre soldados israelenses e integrantes do Hezbollah são praticamente diárias na fronteira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Agência Nacional de Informação (ANI) afirmou que "aviões inimigos" executaram um ataque contra uma casa no centro de Bint Jbeil, uma localidade libanesa que fica a dois quilômetros da fronteira com Israel.