Cemitério muçulmano de Jerusalém é profanado com cabeça de burro

A polícia informou ainda que o indivíduo estava com um machado quando foi preso e que deteve outra pessoa que o teria conduzido até o local.

O Escritório de Bens Religiosos Muçulmanos (Waqf) indicou, por sua vez, que "um extremista judeu degolou hoje um burro no cemitério da Porta Dourada e pendurou a cabeça sobre túmulos muçulmanos".

A entidade denunciou "uma profanação grave de um dos principais cemitérios históricos muçulmanos de Jerusalém".

O cemitério fica a poucas dezenas de metros da Esplanada das Mesquitas, local de constantes tensões entre palestinos e israelenses, onde se situam a mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula (ou Domo) da Rocha.

O movimento palestino Hamas invocou a defesa de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islã, em sua incursão de 7 de outubro, na qual cerca de 1.140 pessoas morreram no sul de Israel, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

As operações israelenses de represália na Faixa de Gaza deixaram até agora pelo menos 21.100 mortos, a maioria mulheres, crianças e adolescentes, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, no poder em Gaza.