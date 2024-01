Bolos de Natal 'deformados' viralizam no Japão

O caso dos "bolos deformados" de Natal no Japão, recebido por clientes que os compraram em uma luxuosa loja online, viralizou nas redes sociais. Os bolos de creme, vendidos a US$ 38,50 (R$ 186,19) cada, estavam bons para consumo - o problema estava no aspecto.

"Pedimos profundas desculpas pela deformação de nossos bolos congelados de Natal, que não atenderam as expectativas de muitos dos nossos clientes", declarou nesta quarta-fira (27) em uma coletiva de imprensa Kazuhisa Yokoyama, responsável pela rede de lojas Takashimaya, envolvida no escândalo.

O grupo também propôs indenizar os clientes, devido a quantidade de reclamações publicadas nos últimos dias nas redes sociais - algumas acompanhadas de imagens dos bolos deformados.