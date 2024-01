Rússia admite que bombardeio ucraniano danificou um de seus navios na Crimeia

O presidente russo, Vladimir Putin, foi informado dos "danos" sofridos pelo navio de desembarque "Novocherkassk" por seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sem dar mais detalhes.

A Rússia reconheceu, nesta terça-feira (26), que um de seus navios foi danificado em um ataque ucraniano em Feodosia, na península anexada da Crimeia, uma nova derrota para Moscou no Mar Negro em um momento em que reivindica avanços na área.

Algumas horas antes, a Força Aérea da Ucrânia anunciou que havia "destruído" este navio, suspeito de transportar drones Shahed, de fabricação iraniana, utilizados por Moscou no conflito contra Kiev.

No Telegram, as forças ucranianas informaram que fizeram uso de mísseis de cruzeiro da "aviação tática" no ataque ocorrido por volta das 2h30 (21h30 em Brasília).

O comandante da Força Aérea, Mykola Oleshchuk, divulgou um vídeo no qual é possível ver uma explosão e chamas.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, por sua vez, que o navio afundou e comentou, em tom irônico, o bom trabalho de seu Exército, ao adicionar "um novo navio à frota submarina russa no Mar Negro".

Segundo o governador da Crimeia, Sergei Aksionov, uma pessoa morreu, e duas ficaram feridas, no ataque ucraniano à Feodosia, nesta península anexada por Moscou em 2014.

Seis edifícios sofreram danos, e os moradores precisaram deixar suas residências nesta cidade que possui um importante porto comercial às margens do Mar Negro.