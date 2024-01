Mísseis disparados do Líbano ferem nove soldados e atingem igreja

"Um míssil antitanque procedente do Líbano atingiu diretamente a igreja, ferindo um civil", acrescentou.

"O Hezbollah atacou a Igreja Ortodoxa Grega de Santa Maria de Iqrit, no norte de Israel", afirmou o Exército em um comunicado.

O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (26), que nove de seus soldados e um civil foram feridos por disparos de mísseis do Hezbollah libanês, com um deles atingindo uma igreja em um povoado árabe que Israel havia destruído em 1951.

"Este ataque não só constitui uma violação flagrante da resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, mas é também um atentado à liberdade religiosa", continuou a nota.

Nove soldados ficaram feridos, um deles gravemente, por outro disparo de míssil quando tentavam ajudar o civil ferido na igreja, segundo a mesma fonte.

Aprovada para pôr fim à guerra entre Israel e o movimento Hezbollah em 2006, a resolução 1701 estipula que apenas o Exército libanês e a Força Interina da ONU no Líbano (Unifil, na sigla em inglês) podem ser mobilizados entre a fronteira e o rio Litani.

O Hezbollah assumiu, nesta terça, a responsabilidade por vários disparos contra posições militares no norte de Israel, alegando ter atacado um quartel com "mísseis do tipo Burkan".

Os habitantes de Iqrit foram expulsos de suas terras pelo Exército israelense pouco depois da fundação do Estado de Israel, em 1948.

A igreja danificada hoje pelo míssil, assim como um cemitério, são os únicos vestígios remanescentes do povoado, destruído pelo Exército israelense na noite de Natal de 1951 para impedir o retorno de seus habitantes após uma decisão do Supremo Tribunal de Israel.