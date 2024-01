Liverpool vence Burnley no 'Boxing Day' e assume liderança provisória do Inglês

O Liverpool assumiu a liderança da Premier League ao derrotar o penúltimo colocado Burnley por 2 a 0 nesta terça-feira (26), e com esse resultado coloca pressão sobre o Arsenal, que pode, no entanto, recuperar a primeira posição na quinta-feira se vencer o West Ham.

O egípcio também tentou um disparo mas a bola passou por cima do travessão (34') nesta partida que terminou sem um único chute a gol do Burnley.

O Liverpool chegou a balançar a rede no início do segundo tempo por meio de Harvey Elliott (57'), mas o gol do jovem meio-campista inglês foi anulado devido ao impedimento de Mohamed Salah.

Núñez encerrou um incômodo jejum de 12 partidas sem marcar pelos 'Reds' contando todas as competições. Seu último gol havia sido no distante dia 1º de novembro, na liga.

A vitória foi iniciada por Darwin Núñez logo aos 6 minutos e garantida nos instantes finais por Diogo Jota (90'), que havia entrado no lugar do uruguaio seis minutos antes, pela primeira vez após um mês de ausência devido a uma lesão.

Os 'Magpies', que começaram bem após abrirem o placar em cobrança de pênalti de Alexander Isak (23'), acabaram sofrendo a virada para o Forest (16º), que não vencia desde o dia 5 de novembro.

A vitória, a primeira desde a chegada do técnico português Nuno Espírito Santo, na semana passada, veio com os três gols de Chris Wood (45'+1, 53', 60'), atacante neozelandês de 32 anos que passou em branco com a camisa do Newcastle na última temporada.

Em outros jogos já encerrados do dia, o Bournemouth (10º) bateu o Fulham (13º) por 3 a 0 e o Luton (18º) derrotou o lanterna Sheffield United por 3 a 2.