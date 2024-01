Gérard Depardieu: a queda em desgraça de um ícone do cinema francês

Ainda mantinha sua posição como monstro sagrado do cinema francês e, exceto nos círculos feministas, havia uma certa indulgência em relação ao ator. Seu temperamento forte, muitas vezes exagerado, conquistou a simpatia do público e da profissão.

As consequências foram imediatas. Depardieu foi despojado da Ordem Nacional de Québec (Canadá), perdeu seu título de cidadão honorário de uma cidade belga, o Museu Grévin de Paris retirou sua estátua de cera... Algumas figuras proeminentes do cinema criticaram-no publicamente, como a atriz Anouk Grinberg.

No final de 2023, porém, as extravagâncias do comediante, que chegou a urinar em um avião em 2011, já não causam mais graça. E Depardieu, que se tornou um dos artistas que mais dividem opiniões na França, decidiu fazer uma pausa em sua carreira.

Nesta terça-feira (26), mais de 50 figuras da cena cultural francesa denunciaram no jornal Le Figaro um "linchamento" contra o intérprete. Entre os signatários, estão as atrizes Nathalie Baye e Charlotte Rampling, os atores Jacques Weber e Pierre Richard e cantores como Roberto Alagna e Carla Bruni.

O caso entrou em outra dimensão, depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, em plena crise política por uma lei de imigração apoiada pela extrema direita, defendeu o ator. O presidente denunciou uma "caça humana" e contradisse sua ministra da Cultura, que questionou a manutenção da Legião de Honra do intérprete.

"Ele fez a França ser conhecida, nossos grandes autores, nossos grandes personagens no mundo todo (...) Enche a França de orgulho", declarou Macron.

Depardieu tem uma história mais do que peculiar com sua pátria, desde que anunciou, no final de 2012, que entregaria seu passaporte em protesto contra os impostos mais altos para os ricos. Optou por se exilar na Bélgica, com uma tributação mais baixa. Admirador dos líderes mais autoritários, também tem nacionalidade russa.