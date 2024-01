Comissão parlamentar turca aprova adesão da Suécia à Otan

A Comissão das Relações Exteriores do Parlamento turco aprovou nesta terça-feira (26) o protocolo de adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após 19 meses de suspense, informou à AFP o deputado Utku Cakirozer, do partido opositor CHP.

Após esta decisão, o protocolo deverá ser votado em plenário na Assembleia Nacional, embora ainda não se saiba a data desta votação.

Contando com maioria de aliados na Assembleia, o presidente Recep Tayyip Erdogan levantou em julho seu veto à adesão da Suécia, depois de Estocolmo tomar certas medidas contra grupos curdos considerados "terroristas" por Ancara.