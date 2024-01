Comissão parlamentar turca aprova adesão da Suécia à Otan (deputado)

A comissão de Relações Exteriores do Parlamento turco aprovou, nesta terça-feira (26), o protocolo de adesão da Suécia à Otan após 19 meses de suspense, informou à AFP o deputado Utku Cakirozer, do partido opositor Partido Republicano do Povo (CHP, na sigla em turco).

Após esta decisão, o protocolo deverá ser votado em plenário na Assembleia Nacional, embora ainda não se saiba a data desta votação.