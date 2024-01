Com 2 gols de CR7, Al-Nassr vence Al-Ittihad de Benzema

O Al-Nassr do astro português Cristiano Ronaldo venceu o atual campeão Al-Ittihad do capitão Karim Benzema em casa por 5 a 2 nesta terça-feira (26), em Jidá, em jogo da 17ª rodada do campeonato saudita que havia sido adiado.

Duramente criticado pela imprensa saudita pela sua falta de eficiência e também pela sua suposta falta de envolvimento, Benzema voltou a passar em branco neste duelo, ao contrário de Ronaldo, que marcou seu 18º e 19º gols (ambos de pênalti) no campeonato nesta temporada (bem acima dos 9 gols do francês).

O Al-Nassr consolida assim sua segunda colocação, sete pontos atrás do líder Al-Hilal. Após esta sexta derrota (em uma campanha com 8 vitórias e 4 empates), o Al-Ittihad continua em sexto, a 22 pontos da liderança.