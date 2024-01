Cinco curiosidades sobre as Catacumbas de Paris, cenário da série 'Berlim'

As Catacumbas de Paris, local onde a série "Berlim" foi filmada, eram antigas pedreiras subterrâneas que se transformaram em ossuários e continuam despertando fascinação, criatividade e o interesse das produções cinematográficas. A seguir, cinco curiosidades sobre as Catacumbas de Paris. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Localizadas a dezenas de metros de profundidade, no subterrâneo de Paris, existem quase 300 quilômetros de galerias. O imenso complexo subterrâneo tem, em alguns segmentos, vários níveis sobrepostos, e é composto por tubos de comunicação consideravelmente estreitos, mas também de salas maiores. As redes foram escavadas a partir do século XII para extração de calcário, utilizado para construção de edifícios. Essas rochas são encontradas principalmente na margem esquerda do rio Sena, que atravessa a capital francesa de leste a oeste. Ao mesmo tempo, ao norte de Paris, as pedreiras subterrâneas dos bairros de Montmartre e Ménilmontant eram usadas para extrair gesso. Como o gesso é muito quebradiço, os espaços vazios geralmente eram preenchidos ou desmoronavam deliberadamente, para evitar deslizamentos de terra na superfície.

Play

No final do século XVIII, a existência do Cemitério dos Inocentes, no coração de Paris, no bairro de Les Halles, causou problemas de saúde pública. Por isso, foi decidido interromper o funcionamento e seu conteúdo precisou ser transferido para as antigas pedreiras subterrâneas da chamada Tombe-Issoire, no 14º distrito. O ossuário municipal foi estabelecido em 1786 e recebeu o nome de "Catacumbas" em referência às necrópoles subterrâneas da antiga Roma.

Foram depositados, no local, os restos mortais de milhões de pessoas que faleceram em Paris entre os séculos X e XVIII, provenientes de diferentes cemitérios parisienses. O local foi aberto ao público em 1809, mas apenas com agendamento.