Cerimônias coletivas unem afegãos que querem casar gastando menos

"Convidamos apenas 35 pessoas de nossas duas famílias, do contrário, teria custado entre 300 e 400", indica o noivo, que levava flores de plástico no bolso de seu elegante colete quadriculado sobre uma túnica branca.

As doações à cada casal pela Fundação Selab, organizadora do evento, equivalem a 1.650 dólares (cerca de 8.021 reais), uma quantia importante em um dos países mais pobres do mundo.

Centenas de homens envoltos em um "patu" (grande manta de lã em bege ou cinza) assistiram à cerimônia na grande sala decorada com grinaldas.

Depois das recitações do Alcorão, o discurso de um funcionário talibã do Ministério de Promoção da Virtude a Prevenção do Vício foi acompanhado por gritos de "Alá Akbar" (Deus é maior) pelo público, uma novidade nestas celebrações.

Durante a cerimônia, as noivas permanecem escondidas, confinadas com as mulheres de sua família em sua ala do City Star.