Artistas franceses denunciam 'linchamento' de Depardieu, 'último pilar sagrado' do cinema

Quase 60 artistas franceses denunciaram, em um artigo de opinião publicano na imprensa, um "linchamento" do ator Gérard Depardieu, acusado de estupro desde 2020 e no centro de um escândalo político-midiático após a recente exibição de um documentário televisivo.

Entre os signatários do texto, publicado na segunda-feira (25) no jornal Le Figaro, estão o diretor Bertrand Blier, as atrizes Nathalie Baye, Carole Bouquet e Charlotte Rampling, os atores Jacques Weber, Pierre Richard e Gérard Darmon, além de cantores como Roberto Alagna, Carla Bruni, Arielle Dombasle e Jacques Dutronc.

"Gérard Depardieu é, provavelmente, o maior de todos os atores. O último pilar sagrado do cinema. Não podemos ficar calados diante do linchamento que ele sofre, diante da torrente de ódio que se derrama sobre sua pessoa (... ) deixando de lado a presunção de inocência de que teria desfrutado, como qualquer outra pessoa, se não fosse o gigante do cinema que é", escrevem.