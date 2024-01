Alexia Putellas passará por artroscopia para tratar dores no joelho

A jogadora espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, vai passar por uma artroscopia para tratar as dores que sente no joelho esquerdo, anunciou o clube catalão nesta terça-feira (26).

O Barça informou que irá emitir um novo boletim médico ao término do procedimento, que está marcado para esta quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a grave ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida antes da Eurocopa de 2022, Putellas, duas vezes ganhadora da Bola de Ouro (2021 e 2022), voltou a sentir dores no dia 14 de novembro, em jogo da Liga dos Campeões contra o Benfica.