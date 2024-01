Ucrânia afirma que derrubou 28 de 31 drones lançados pela Rússia

A Força Aérea da Ucrânia informou nesta segunda-feira que derrubou 28 dos 31 drones lançados pela Rússia durante a noite, que marcou a primeira vez que os ucranianos celebraram o Natal em 25 de dezembro, e não em 7 de janeiro como os russos ortodoxos.

O ataque com drones de fabricação iraniana Shahed teve como alvos as regiões de Odessa, Kherson e Mikholayv, no sul, Donetsk, no leste, e Khmelnitski (oeste), anunciaram as autoridades militares ucranianas no Telegram.

A Força Aérea também anunciou que derrubou dois mísseis.