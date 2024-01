Tempestade deixa uma morta e 110 mil casas sem eletricidade na Austrália

Uma tempestade elétrica e fortes ventos deixaram 110 mil residências sem eletricidade no leste da Austrália, onde a queda de uma árvore matou uma mulher, informaram as autoridades nesta terça-feira (26, noite de quinta no Brasil).

A tempestade causou danos "catastróficos", ao derrubar a rede elétrica em Brisbane, capital do estado de Queensland, e na região de Gold Coast, relatou a empresa de energia Energex.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não é fácil dizer isso, mas alguns clientes ficarão sem energia por dias. Estamos vendo danos catastróficos e extensos em uma escala semelhante a um ciclone", indicou a empresa nas redes sociais.