Israel prossegue com bombardeios em Gaza; Belém tem Natal lúgubre

Israel prosseguiu com os bombardeios nesta segunda-feira (25) em Gaza e o movimento islamista Hamas anunciou que os ataques provocaram várias mortes, em um dia de Natal que para os cristãos palestinos está marcado por uma guerra sem previsão de fim.

CIDADE DO VATICANO:

Em sua mensagem de Natal, nesta segunda-feira (25), o papa Francisco denunciou "a situação humanitária desesperadora" dos palestinos de Gaza, pediu a libertação dos reféns que estão sob poder do Hamas e um cessar-fogo entre o movimento islamista e Israel.

GENEBRA:

Número de pacientes famintos nos hospitais de Gaza alarma OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) manifestou preocupação com o número de pacientes famintos que suas equipes encontraram em vários hospitais de Gaza durante o fim de semana.

ZABABDEH:

Povoado cristão da Cisjordânia reza pela paz em Gaza

Um silêncio incomum tomou conta das ruas de Zababdeh, um povoado palestino que abriga uma das maiores comunidades cristãs da Cisjordânia ocupada, e que perdeu a vontade de celebrar o Natal, em meio à guerra em Gaza.

SDEROT:

Escola religiosa quer revitalizar cidade israelense afetada pelo conflito com Hamas

Muitos moradores de Sderot fugiram após o ataque do Hamas em 7 de outubro, mas uma escola talmúdica retomou as aulas e espera revitalizar a cidade israelense, muito próxima da Faixa de Gaza.

VATRY:

Avião com passageiros da Índia retido na França decola rumo a Mumbai

Um avião com 303 passageiros indianos retidos desde quinta-feira (21) em um aeroporto perto de Paris, por suspeitas de um caso de tráfico de seres humanos em massa, decolou nesta segunda-feira (25) com destino a Mumbai (Índia), informaram as autoridades francesas.

MOSCOU:

Opositor russo Navalny está em colônia penal no Ártico

O opositor russo Alexei Navalny, de quem pessoas próximas disseram não ter notícias há quase três semanas, está em uma colônia penal em Kharp, no Ártico russo, a três meses da eleição presidencial no país.

CIMISENI:

Padres ortodoxos da Moldávia se rebelam contra liderança de Moscou

A igreja ortodoxa da localidade de Cimiseni, na Moldávia, debateu durante muito tempo se a sua lealdade deveria estar com o Patriarcado de Moscou ou com a Igreja da Romênia, mas a questão chegou a uma conclusão após a invasão da Ucrânia por tropas russas.

LOS ANGELES:

Parque de diversões com obras de Dalí e Basquiat reabre suas portas em Los Angeles

Carrosséis hipnóticos e uma roda-gigante projetados por Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Kenny Scharf e Arik Brauer giram ao som de músicas de Miles Davis ou Philip Glass. Assim é "Luna Luna: Fantasia Esquecida", o primeiro parque de diversões criado por artistas contemporâneos do século XX.

LONDRES:

Campeonato Inglês não para no final do ano com o tradicional 'Boxing Day'

A bola não para de rolar na Inglaterra durante as festas de final de ano e está especialmente presente a cada 26 de dezembro com o 'Boxing Day', que nesta terça-feira dará início à 19ª rodada da Premier League.

