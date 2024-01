Papa denuncia 'situação humanitária desesperadora' em Gaza

O papa Francisco denunciou nesta segunda-feira, em sua mensagem de Natal, "a situação humanitária desesperadora" dos palestinos de Gaza, pediu a libertação dos reféns que estão sob poder do Hamas e um cessar-fogo entre o movimento islamista e Israel.

"Renovo um apelo urgente para a libertação daqueles que ainda são mantidos como reféns. Apelo que cessem as operações militares, com suas consequências dramáticas de vítimas civis inocentes, e que se remedie a situação humanitária desesperadora, permitindo a chegada de ajuda", afirmou no Vaticano o pontífice argentino de 87 anos, durante a mensagem 'urbi et orbi' ('à cidade e ao mundo').

