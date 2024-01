Nos EUA, Congresso dividido tenta reunir apoio para Ucrânia e desafios globais

No entanto, o Congresso entrou em recesso para as festas de fim de ano e só deve retornar daqui a duas semanas, enquanto a ajuda contínua para a Ucrânia está quase esgotada. O governo Biden está planejando enviar mais um pacote de ajuda antes do ano novo, mas diz que será o último, a menos que o Congresso aprove mais dinheiro.

Com o apoio caindo no Congresso, mesmo quando os conflitos e a agitação abalam a segurança global, os Estados Unidos estão mais uma vez lutando para afirmar seu papel no mundo.

Sob a influência de Donald Trump, o ex-presidente que agora é o líder do Partido Republicano, os legisladores do Partido Republicano têm adotado cada vez mais uma postura cética em relação ao envolvimento dos EUA no exterior, especialmente no que diz respeito à ajuda à Ucrânia.

Os líderes dos aliados tradicionais, Grã-Bretanha e França, imploraram às nações ocidentais que mantivessem seu apoio robusto, mas o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está encorajado e acumulando recursos para um novo esforço à medida que a guerra se aproxima de seu terceiro ano.

"Estamos vivendo em uma época em que há todos os tipos de forças que estão destruindo a democracia, aqui e no exterior", disse Bennet.

Reforçar a defesa da Ucrânia costumava ser celebrado no Capitólio como uma das poucas causas bipartidárias restantes. Mas agora o destino de cerca de US$ 61 bilhões em financiamento está ligado a delicadas negociações políticas sobre mudanças na fronteira e na imigração. E, no último ano, os legisladores tiveram que fazer esforços meticulosos e ininterruptos para aprovar até mesmo a legislação que mantém as funções básicas do governo dos EUA.