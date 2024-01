Netanyahu visita Gaza e promete intensificar ofensiva israelense contra Hamas

"Será uma guerra longa que não está perto de terminar", afirmou, após uma visita ao território sitiado, onde Israel lançou uma ofensiva terrestre e aérea em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro. Nesse dia, os comandos do movimento islamista se infiltraram no sul de Israel e mataram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, de acordo com balanço da AFP baseado em dados israelenses.

Junto com outros grupos armados, também sequestraram 240 pessoas, e 129 permanecem como reféns em Gaza, segundo o governo de Israel.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma ofensiva que já deixou mais de 20.764 mortos em Gaza, afirma o movimento islamista.

A Força Aérea israelense bombardeou Gaza, maciçamente, na madrugada desta segunda-feira. Um dos bombardeios, perto do povoado de de Al Zawaida, no centro do território, deixou 12 mortos, segundo o Hamas. Outro deixou 18 mortos em Khan Yunis, no sul do território.

O Ministério da Saúde do Hamas também informou que pelo menos 70 pessoas morreram no domingo em um bombardeio israelense que atingiu o acampamento de refugiados de Al Maghazi, no centro da Faixa.

O Exército de Israel afirmou à AFP que estava "investigando" o "incidente".