Mais de 160 pessoas morrem em ataques no centro da Nigéria

Pelo menos 160 pessoas morreram em ataques de grupos armados entre sábado à noite e hoje em várias aldeias do estado de Plateau, no centro da Nigéria, anunciaram as autoridades nesta segunda (25).

"As hostilidades começaram no sábado e continuaram nesta segunda pela manhã", disse à AFP Monday Kassah, presidente do conselho de governo de Bokkos, uma circunscrição que tem sido foco de tensões religiosas e étnicas há vários anos.

Kassah afirmou que "mais de 300 pessoas" ficaram feridas e foram transferidas para hospitais em Bokkos, Jos e Barkin Ladi.